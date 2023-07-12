تردد قناة OnTime SPORTS الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك فى الدورى المصرى

يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى مصر عن تردد قناة OnTime SPORTS الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك فى الدوري المصري، حيث تعتبر قنوات أون تايم سبورت من أهم القنوات الرياضية في مصر، وتضم عددًا من البرامج المختلفة، ويعمل بها باقة من أفضل الإعلاميين الرياضيين، كذلك تقوم باستضافة النقاد والمحللين الرياضيين وخبراء التحكيم، واللاعبين القدامى، وذلك للتعليق على أحداث الكرة المصرية.

طريقة ضبط تردد قناة أون تايم سبورت على جهاز الرسيفر :

ويوجد العديد من الطرق لضبط وتنزيل تردد قناة أون تام سبورت على الرسيفر ويستعرض لكم الدستور فى السطور التالية كيفيك ضبط تردد قناة OnTime SPORTS الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك فى الدوري المصري.

قم بالضغط على زر menu من الريموت ثم قم بالضغط على خيارات بعدها اضغط على تثبيت ومن ثم اضغط على التثبيت اليدوي ومن قائمة الأقمار حدد القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات ثم أدخل رقم التردد الجديد وبعدها اختر نوع الاستقطاب أفقي أم رأسي ثم أدخل معمل الترميز واضغط على موافق سيتم بدء البحث وبعد الانتهاء اضغط على حفظ ثم ستجد القناة في قنوات البحث.

تردد قناة اون تايم سبورت 1 نايل سات

القناة: ON Time Sports 1.

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة اون تايم سبورت 2 نايل سات

القناة: ON Time 2

التردد : 10853.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة اون تايم سبورت 3 نايل سات

القناة: ON Time Sports

التردد : 12303

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.