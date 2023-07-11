موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023 والقنوات الناقلة للجولة 31

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة، هو ما يبحث عنه كثير من المتابعين في الوقت الحالي، نظرًا لاقتراب المباراة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية.

مباراة الأهلي والزمالك

ويلعب الأهلي ضد الزمالك، في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتُوج النادي الأهلي بطلًا لبطولة الدوري المصري لكرة القدم موسم 2022-2023، للمرة 43 في تاريخه، وذلك بعد هزيمة ملاحقه بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة لبطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

أما عن موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري، فتُقام يوم الخميس 13 يوليو، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

أما عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري، فتُنقل تليفزيونيًا على قناة ON Time Sports 1، على أن يسبقها ستوديو تحليلي.

وضمن الفريق الأهلاوي التتويج بالبطولة، قبل 5 مباريات من نهاية مشواره، حيث يتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 75 نقطة، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني، والذي حصل على 67 نقطة، كما أن أكبر عدد من النقاط من الممكن أن يصل إليه النادي، هو 73 نقطة، حيث يتبقى له مباراتين فقط.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث ببطولة الدوري المصري، برصيد 59 نقطة، قبل مباراتين من نهاية مشواره بالبطولة.

وضمن النادي الأهلي وبيراميدز، التواجد في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، فيما سيشارك الزمالك، فيوتشر، ممثلين عن مصر في بطولة كأس الكونفدرالية.

وكان النادي الأهلي قد فاز في مباراة الدور الأول على مضيفه الزمالك، بنتيجة 3 أهداف دون مقابل.