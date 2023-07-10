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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس ستاد القاهرة يكشف تفاصيل دخول جماهير الأهلي والزمالك للقمة

كهربا خلال لقاء الزمالك
كهربا خلال لقاء الزمالك

كشف وليد عبد الوهاب، رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي، إن الستاد سيكون في أبهى صورة عندما يستقبل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك المؤجل من الجولة الواحدة والثلاثين المقرر إقامته الخميس المقبل.

وقال عبد الوهاب، فى تصريحات إذاعية إن الاستعدادات تجرى على قدم وساق؛ بهدف تجهيز أرضية ستاد القاهرة بعد غلق الملعب عقب لقاء الزمالك والمقاولون العرب فى بطولة كأس مصر، وذلك بالاتفاق مع عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة حيث تم قص النجيلة وإزالة البذرة الشتوية، لافتًا إلى أنه يتم الاستعانة بخبير أجنبي لاستشارته في مواعيد الزراعة والري.

كشف نجم فريق السكة الحديد السابق فى فترة التسعينات أن الجميع فى هيئة ستاد القاهرة الدولي يعتبرون حضور الجماهير للمباريات يوم عيد، مشيرًا إلى أن الاستاد بدون جماهير أشبه بالمستشفى.

أكد رئيس هيئة ستاد القاهرة أن الاجتماع الأمنى الخاص بلقاء القمة بين الأهلي والزمالك حدد أعداد الجماهير بـ3 آلاف مشجع لكل نادٍ سيتواجدون في مدرجات الدرجة الثالثة حيث تم تخصيص المدرج الأيمن لجماهير الزمالك على أن يكون دخولهم من طريق الأوتوستراد فى حين تدخل جماهير الأهلي من شارع صلاح سالم إلى مدرجات (الثالثة شمال).

وشدد “عبدالوهاب” على أن المقصورة الرئيسية سيتواجد بها أعضاء مجلس إدارة الناديين ومسؤولى اتحاد الكرة بجانب أعضاء الجمعية العمومية للأهلي والزمالك.

وقال رئيس هيئة ستاد القاهرة إنه على ثقة من التزام جماهير قطبي الكرة، لافتًا إلى أن قرار لجنة المسابقات بحرمان الجماهير التى خرجت عن النص فى لقاء الأهلي والإسماعيلي فى ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية من التواجد فى بقية لقاءات الموسم سيكون رادعًا للجميع، لافتًا إلى أن الوعى بدأ يتزايد وسط الشباب مع الوضع فى الاعتبار أن ما يحدث في الملاعب المصرية من جماهير الكرة أقل بكثير من الأفعال التى تشهدها ملاعب العالم.

رئيس هيئة ستاد القاهرة والإسماعيلي اتحاد الكرة هيئة ستاد القاهرة الدولي وليد عبد الوهاب

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