5 أسماء في القائمة النهائية لإدارة مباراة الأهلى والزمالك.. ومحمد عادل الأوفر حظًا

ارتفعت أسهم الحكم الدولي محمد عادل من إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم الخميس المقبل في الدوري الممتاز.

واختارت لجنة الحكام القائمة النهائية من الحكام لإدارة مباراة القمة وهم: محمد عادل، محمود البنا، أمين عمر، إبراهيم نور الدين، محمد الحنفي، ولكن تبقى حظوظ محمد عادل هى الأقوى حتى الآن، رغم أزمته مع الأهلي بسبب قمة الاحتواء الذى أكد محمد عادل فى مداخلة هاتفية بعد مباراة القمة التى انتهت بـ5 أهداف مقابل 3 لصالح الأهلي أنه أراد احتواء المباراة بعدما تقدم الأهلى بـ5 أهداف.

ويعقد البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام، جلسة مع أعضاء لجنته للاستقرار على طاقم التحكيم الذى يدير المباراة.

وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، قد طالب بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة، مؤكدا أنه لن يرضى بالتحكيم المصري، بعد الأخطاء التحكيمية التى شهدتها مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري، التى كانت فى صالح الأهلي على حد قوله.

واشترط اتحاد الكرة لاستقدام طاقم أجنبي سداد 40 ألف دولار يتحملها أى نادى يرغب في استقدام حكام أجانب.