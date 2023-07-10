ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

5 أسماء في القائمة النهائية لإدارة مباراة الأهلى والزمالك.. ومحمد عادل الأوفر حظًا

محمد عادل
محمد عادل

ارتفعت أسهم الحكم الدولي محمد عادل من إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم الخميس المقبل في الدوري الممتاز.

واختارت لجنة الحكام القائمة النهائية من الحكام لإدارة مباراة القمة وهم: محمد عادل، محمود البنا، أمين عمر، إبراهيم نور الدين، محمد الحنفي، ولكن تبقى حظوظ محمد عادل هى الأقوى حتى الآن، رغم أزمته مع الأهلي بسبب قمة الاحتواء الذى أكد محمد عادل فى مداخلة هاتفية بعد مباراة القمة التى انتهت بـ5 أهداف مقابل 3 لصالح الأهلي أنه أراد احتواء المباراة بعدما تقدم الأهلى بـ5 أهداف.

ويعقد البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام، جلسة مع أعضاء لجنته للاستقرار على طاقم التحكيم الذى يدير المباراة.

وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، قد طالب بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة، مؤكدا أنه لن يرضى بالتحكيم المصري، بعد الأخطاء التحكيمية التى شهدتها مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري، التى كانت فى صالح الأهلي على حد قوله.

واشترط اتحاد الكرة لاستقدام طاقم أجنبي سداد 40 ألف دولار يتحملها أى نادى يرغب في استقدام حكام أجانب.

إبراهيم نور الدين التحكيم المصري رئيس لجنة الحكام طاقم التحكيم مباراة القمة بين الاهلى والزمالك محمد عادل

الأكثر قراءة

اليوم.. المفاوضات النهائية بين أردوغان وكريسترسون بشأن انضمام السويد إلى "الناتو"

وزير الشباب يستقبل بعثة المنتخب الأوليمبى فى مطار القاهرة

الجالية المصرية فى كندا تحتفى بفيبى وصفى بعد تكريمها من الرئيس السيسى

"الأهرام": مشروع "حياة كريمة" يعد إحدى ركائز الجمهورية الجديدة

"الري": تطوير واحة سيوة ينهي مشاكل قائمة منذ ٣٠ عامًا

"الإحصاء" يعلن ارتفاع معدل التضخم الشهرى 2% لشهر يونيو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»

"عصيان مدنى".. ماذا سيحدث فى احتجاجات إسرائيل الثلاثاء القادم؟

مستوطنون يعتدون على أراضى المواطنين فى أريحا ونابلس ويلوثون مياه الشرب