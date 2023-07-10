تردد القنوات الناقلة مباراة الأهلي والزمالك

تردد القتوات الناقلة مباراة الأهلي والزمالك.. تتصدر عبارة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك محركات بحث جوجل، إذ أن جمهور المارد الأحمر، وأيضًا جمهور الفارس الأبيض يريدان أن يتعرفوا على تلك القنوات التي سوف تنقل هذه المباراة.

ونرصد في التقرير التالي لمتابعي “الدستور” تردد القتوات الناقلة مباراة الأهلي والزمالك:

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز 2022/2023



يستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي القمة 126 بين الأهلي والزمالك يوم الخميس الموافق 13 يوليو الجاري، ضمن مؤجلات الجولة 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2023 الجاري.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، سوريا، الأردن، البحرين، العراق، اليمن، والساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات ومسقط، والساعة 7:30 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 6:30 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.



تردد القتوات الناقلة مباراة الأهلي والزمالك.. القنوات الناقلة



من القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك، قناة أون تايم سبورت، لهذا يتم التساؤل عنها بشكل مستمر، فهي تبث مختلف المباريات على شاشتها، كما أن العديد يرغب في ضبط تردد تلك القناة لمشاهدة هذه المباراة، لذا فقد جاء تردد القناة الجديد كما يلي:

التردد: 12303

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد القتوات الناقلة مباراة الأهلي والزمالك.. تشكيل الفريقين



وفي ذت السياق، نستعرض معكم في السطور التالية تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في القمة 126 بالدوري الممتاز 2023:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: أحمد القندوسي - أليو ديانج - مروان عطية.

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - كهربا.



أما تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في القمة 126 بالدوري الممتاز 2023، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - شيكابالا.

الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.



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