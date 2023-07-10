بعد الاتفاق على ضمه.. "الدستور" يكشف تفاصيل عقد إمام عاشور مع الأهلي

اقترب مسئولو الأهلي من التعاقد مع إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعدما قطعوا مشوارا طويلا في حسم المفاوضات مع اللاعب ووكيله في الساعات القليلة الماضية.

انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

وكشف مصدر مسئول أن إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب وضعت الرتوش النهائية للصفقة في ظل المحادثات الدائرة حاليا مع النادي الدنماركي لتقليل المقابل المالي بعد تمسك الفريق بالحصول على 4 ملايين دولار.

وأضاف المصدر أن الاتجاه داخل الأهلي في حالة تمسك النادي الدنماركي بشروطه المالية سيكون التفاوض على استعارته لمدة موسم مقابل مليون دولار يحصل عليها كاش مع أولوية وضع بند الشراء عقب نهاية الإعارة.



وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي تسعى لضم إمام عاشور بصفة نهائية بدلاً من خيار الإعارة الذي كان مطروحاً خلال الأيام الماضية، على أن يتم الاكتفاء بصفقة إمام عاشور في وسط الملعب بديلاً لحمدي فتحي الذي انتقل لصفوف الوكرة القطري.

تفاصيل اتفاق الأهلي مع إمام عاشور

وأوضح المصدر أنه تم الاتفاق مع إمام عاشور على الحصول على مبلغ مالي يصل إلى 15 مليون جنيه في الموسم، بالإضافة إلى بعض الامتيازات الأخرى، في حالة إحراز 10 أهداف سيحصل على 500 ألف جنيه ومليون جنيه في حالة المشاركة بنسبة 80% من إجمالي مباريات الفريق.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، قد وافق بشكل رسمي خلال اجتماعه الأخير مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح على ضم إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، لتعويض رحيل حمدي فتحي إلى الدوري القطري.