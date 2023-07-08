"يبلوه ويشربوا ميته".. مرتضى منصور يعلق على مفاوضات الأهلى مع إمام عاشور

علَّقَ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عقب انتهاء جلسة الطعون المقدمة من جانبه اليوم بمجلس الدولة على قرار عزله على مفاوضات نادي الأهلي مع لاعب الزمالك السابق إمام عاشور.

وقال مرتضى عند سؤاله على سلالم مجلس الدولة: "لا يشغلني، يَبْلُوهُ ويَشْرَبُوا مِيتَهُ، أنا بِعْتُهُ بـ٩٠ مليون لميتلاند الدنماركي وكَسَبْتُ فيهِ".

ومدت محكمة القضاء الإداري جلسة اليوم لنظر الطعون المقدمة من جانب وزير الشباب والرياضة ضد قرار عزل مرتضى منصور إلى جلسة غدٍ الأحد ٩ يوليو، للنطق بالحكم، ومن المُنْتَظَر أن يَخُوضَ الفريق الأول لكرة القدم مباراةً هامةً مساءَ اليوم أمام فريق فيوتشر، ببطولةِ الدوري العام، لحسم المركز الثالث بالمسابقة.