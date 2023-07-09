بيراميدز يحسم الجدل بشأن التفاوض مع إمام عاشور

حسم هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، الجدل بشأن ما تردد حول تفاوض بيراميدز مع إمام عاشور لاعب وسط فريق ميتلاند الدانماركي لضمه في الميركاتو الصيفي الجاري.

وارتبط اسم بيراميدز بالدخول في صراع مع الأهلي لضم إمام عاشور لاعب الزمالك السابق وميتلاند الدانماركي الحالي.

وقال هاني سعيد في تصريحات صحفية على هامش حفل راعي الدوري الجديد: "لا توجد مفاوضات مع إمام عاشور الوقت الراهن والأمر واضح".

وكشف: "رمضان صبحي لم يستقبل أي عروض وفي حال استقبلنا عرضًا مناسبًا سيتم مناقشته".

وتابع: "لا توجد أي عروض تخص لاعبنا إبراهيم عادل لكن هناك أندية طلبت التعاقد معه".

وأتم: "من المفترض أن نستقبل عروضًا من أجل إبراهيم عادل، وهو صغير في السن وأفضل لاعب في أمم أفريقيا تحت 23 سنة".

