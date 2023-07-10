أحمد شوبير: إمام عاشور أهلاوى بنسبة 99.9%

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي اقترب كثيرًا من حسم صفقة إمام عاشور لاعب وسط فريق ميتلاند الدانماركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": "إمام عاشور أهلاوي بنسبة 99.9% ولم يتبق سوى وضع الرتوش الأخيرة على الصفقة".

وأضاف: "خلال ساعات قليلة سيتم حسم صفقة إمام عاشور بشكل رسمي والإعلان عن انتقاله إلى الأهلي".

وكشف شوبير عن تراجع الأهلي بشأن إتمام التعاقد مع محمد رضا بوبو لاعب فريق فيوتشر لعدم التوصل لاتفاق نهائي مع ناديه، مشيرًا إلى أن كولر لايزال يرغب في ضم اللاعب.