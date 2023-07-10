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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لـ41 متهمًا تسببوا فى مقتل وإصابة 15 شخصًا

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات الجيزة 41 شخصًا كونوا تشكيلين عصابيين، وقاموا بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة، والتسبب فى مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين، في مشاجرة نشبت بين التشكيلين العصابيين، بسبب النزاع على قطعة أرض مملوكة للدولة بالسجن المؤبد.

فيما عاقبت المحكمة متهمًا في ذات القضية بالسجن لمدة 10 سنوات، وآخر بالسجن 7 سنوات، وبرأت متهمًا آخر.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين وهم أفراد تشكيلين عصابيين يتزعم الأول "ع.ف" وشقيقاه "ع" و"ع" سبقت إدانتهم في عدة قضايا، والتشكيل الثانى يتزعمه المدعو "ع.ن" و"م.م" و"ا.ع" وبصحبة كل من زعماء التشكيلين مجموعة مدججة بالأسلحة النارية قد نشب بينهم صراع على قطعة أرض مساحتها 23 فدانًا بالطريق الصحراوي بزعم وضع يد كل طرف منهما عليها ومحاولة الاستئثار بها، وتبادلوا إطلاق الرصاص والنيران على بعضهما البعض، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 566 لسنة 2021 جنايات مركز منشأة القناطر.

محكمة جنايات الجيزة 41 شخصا تشكيلين عصابيين أعمال البلطجة

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