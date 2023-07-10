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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

آخرهم إمام عاشور.. أبرز 7 زملكاوية خطفهم قطار الأهلى

إمام عاشور
إمام عاشور

بات انتقال إمام عاشور لاعب نادي الزمالك السابق وميتلاند الدنماركي الحالي وشيكا لصفوف الأهلي خلال هذا الصيف.

ويضع الأحمر الرتوش الأخيرة على صفقة انتقال صاحب الـ25 عامًا إلى صفوفه في أكبر مفاجآت الميركاتو الحالي.

عاشور سيكون ضمن أسماء كبيرة تمكنت إدارة الأهلي عبر السنوات الأخيرة في خطفها من الغريم التقليدي الزمالك.

يأتي على رأس هذه الصفقات عاشور الذي يعتبر واحدا من أبرز الواعدين في كرة القدم المصرية، حيث لعب للأبيض من 2019 بعد الانتقال من غزل المحلة حتى يناير الماضي عندما انتقل لميتلاند في صفقة بيع نهائي.

وسيكون عاشور أولى صفقات الأهلي الصيفية ويأتي ذلك كأفضل تعويض لرحيل حمدي فتحي إلى صفوف الوكرة القطري.

وقبل عاشور كان أبرز الأسماء الذي انتقلت من صفوف الزمالك للأهلي هو محمود عبدالمنعم “كهربا” هداف الأحمر الحالي، حيث انتقل في صيف 2020 للأحمر بعدما قضى 4 سنوات داخل جدران النادي الأبيض.

مؤمن زكريا أيضًا عندما تألق مع الأبيض في موسم 2013-2014 انتقل بعدها للأحمر ليقضي 4 سنوات بقميصه.

وفي 2006 حسم الأهلي صفقتي من العيار الثقيل من غريمه بضم ثنائي الدفاع محمد صديق وطارق السعيد.

وفي 1993 انتقل رضا عبدالعال من الزمالك إلى الأهلى فى صفقة أحدثت ضجة كبرى، نظرا للقيمة المالية، التى حصل عليها اللاعب وقتها، الذى جاء انتقاله مقابل 625 ألف جنيه وهو رقم قياسى نظرا للفترة التى تمت فيها الصفقة بعد محاولات من مسؤولى الفريق الأبيض لمنع اللاعب من الانتقال للأهلى.

وفي صيف 2006 أيضًا نجح الأهلي في خطف ثالث نجوم الزمالك بنفس الموسم بعد ضم معتز إينو لاعب الوسط.

إمام عاشور عاشور الاهلى الزمالك ميتلاند

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