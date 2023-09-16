السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصادر: 800 جنيه حدًا أدنى للزيادة فى أجور العاملين بالدولة (خاص)

800 جنيه حدًا أدنى
800 جنيه حدًا أدنى للزيادة في أجور العاملين

قال مصدر حكومى إن قرارات زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة هى السادسة منذ عام 2019، حيث ارتفعت قيمة الحد الأدنى من 1200 جنيه لـ2000 جنيه فى المرة الأولى، ثم من 2000 جنيه لـ2400 جنيه، ومن 2400 جنيه لـ2700 جنيه، وارتفع مجددًا لـ3000 جنيه فى أبريل 2022، و3500 جنيه فى أبريل 2023، ثم 4000 جنيه مؤخرًا بموجب توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة.

وأضاف المصدر، فى تصريح لـ"الدستور"، أن قيمة الحد الأدنى للزيادة المقررة لدخول العاملين بالدولة لن تقل عن 800 جنيه للموظف المعين فى أدنى الدرجات الوظيفية، والتى تزداد قيمتها تباعًا وفقًا لتدرج الدرجات الوظيفية الأعلى، موضحًا أن الزيادة فى الحد الأدنى لكل مستوى وظيفي سيتم الإعلان عنها بشكل مفصل من قبل وزارة المالية خلال ساعات، وإخطار إدارات الحسابات بكافة الجهات الحكومية بموعد التطبيق المرجح أن يكون مع مرتبات شهر أكتوبر المقبل. 

زيادة الحد الأدنى للأجور

وأشار المصدر إلى أن الزيادة الأخيرة يستفيد منها أكثر من 4 ملايين موظف من العاملين بدواوين الوزارات والمحافظات والجهات التابعة لها، بخلاف العاملين فى الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام، حيث من المقرر صرف علاوة غلاء بقيمة 600 جنيه، وتحريك الحد الأدنى للأجور من 3500 جنيه لـ4000 جنيه للدرجة السادسة، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الضريبية المواتية لزيادة الأجور عن طريق رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، ليصبح 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه لجميع العاملين بالدولة.

زيادة أجور العاملين بالدولة

وأوضح أن تلك القرارات من شأنها خفض حدة تأثير الضغوط التضخمية على المواطنين فى خضم الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأوضاع المحلية.

 

قرار جديد من وزير المالية بشأن توحيد أسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

 

مصير زيادة أجور القطاع الخاص

من ناحية أخرى، يستعد المجلس القومى للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لعقد جلسة مشاورات جديدة مع ممثلى اتحاد العمال والغرف التجارية واتحاد الصناعات ورجال الأعمال، لبحث إقرار زيادة جديدة فى الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، أسوة بالزيادة الأخيرة المقررة للعاملين بالقطاعين الحكومي والعام.

كان عماد حمدى، عضو المجلس القومى للأجور، قد أعلن فى وقت سابق عن اجتماع مرتقب للمجلس القومى للأجور فى أكتوبر المقبل لدراسة مدى إمكانية إقرار زيادة جديدة فى أجور العاملين بالقطاع الخاص فى ضوء تقييم أوضاع المنشآت الاقتصادية، ولم يتحدد بعد ما إذا كان المجلس سيعجل بعقد الاجتماع قبل نهاية سبتمبر أم لا فى ضوء قرار الرئيس السيسي مؤخرًا.

وتقترح قيادات عمالية أن تصل الزيادة المقررة فى الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، والتى تم إقرارها فى يونيو الماضى.

زيادة الحد الأدنى لأجور الحد الأدنى وزارة المالية زيادة الاجور علاوة غلاء علاوة استثنائية قرارات جديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارات الرئيس السيسي

مواد متعلقة

"التخطيط القومى" يفتتح فعاليات برنامج الشهادة الاحترافية فى ريادة الأعمال والابتكار الرقمى

"الإحصاء": الزيادة السكانية تلتهم نصيب الفرد من مياه النيل خلال 10 سنوات

وزيرة التخطيط تشارك في قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 بنيويورك

كيف أعاد السيسى بناء الصعيد من جديد؟

باستثمارات 50 مليار جنيه.. تنفيذ 1873 مشروعًا تنمويًا فى البحر الأحمر وقنا

بـ2191 مشروعًا تنمويًا.. أسوان والوادى الجديد على خريطة التنمية

"التخطيط": 2401 مشروع بتكلفة 30 مليار جنيه لتنمية المنيا وبنى سويف

1520 مشروعًا تنمويًا.. خطة تنمية بـ20 مليار جنيه "غيرت وجه" الفيوم والأقصر

الأكثر قراءة

مصادر: 800 جنيه حدًا أدنى للزيادة فى أجور العاملين بالدولة (خاص)

قرارات الرئيس السيسى اليوم بخصوص المرتبات خلال زيارته لبنى سويف

"أرجو قبول شرحى وحجتى".. الرئيس السيسى يكشف تفاصيل أزمة قطع الكهرباء

أول لقاء مع أسرة زارها الرئيس السيسى بسدس الأمراء: "شعرنا أنه فرد من أفراد أسرتنا" (خاص)

أرقام حطمها محمد صلاح بعد تألقه ضد ولفرهامبتون

مواطنون يشكرون الرئيس السيسى على زيادة علاوة الغلاء: دائم الدعم لنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات