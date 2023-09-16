الرئيس السيسى يوجه بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لـ600 جنيه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه قرر توجيه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

مشروعات بنى سويف

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء افتتاح عدة مشروعات تنموية ببني سويف، اليوم السبت، أنه تم زيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة لتصبح 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.

وتابع: ثالثًا رفع الحد الإعفائي الضريبي بنسبة 25%، وذلك من 36 ألفا إلى 45 ألف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.