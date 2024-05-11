الصور الأولى من حفل زفاف ابنة مصطفى كامل بأحد الفنادق الكبرى

يحتفل الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية اليوم بحفل زفاف ابنته فرح على شاب خارج الوسط الفني يدعى يوسف عبدالحكيم، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وسط حضور كبير من داخل وخارج الوسط الفني.

واحتفل الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية منذ 10 أيام، بعقد قران ابنته "فرح"، داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص على الاحتفال بالطبل والمزمار البلدي، وسط حضور أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية.

وحرص على حضور حفل عقد القران كل من: الفنان مصطفى قمر وحمادة هلال وإيهاب توفيق وأشرف زكي وحلمي عبدالباقي وأيمن عزب، كما حرص على الحضور أعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية، منهم منصور هندي وخالد بيومي وحمادة أبواليزيد وعلى الشريعي وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.