السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"مسلم" يخوض تجربة درامية مختلفة بأحدث أغنياته "واحد زيك"

مسلم
مسلم

طرح المطرب مسلم، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، فيديو كليب أغنيته الجديدة "واحد زيك" الأغنية السادسة من ألبومه الجديد، وهي تجربة درامية مختلفة، دارت فكرة تصويرها في إطار بسيط عبر من خلاله على قدرته في تجاهل حبيبه السابق، وعدم ندمه في البعد عنه، ورفضه الرجوع له مرة ثانية.


وتأتي هذه الأغنية استكمالا لقصص الأغاني السابقة التي قدمها مسلم، بداية بأغنية "قلب في الدفاتر" وهي درامية حزينة، تعبر عن نهاية قصة حب، كانت مليئة بالغدر والخداع.. وأغنية "صعبان عليك" والتي يحكي فيها عن سيطرته على مشاعره، وشفائه من جرحه.

و"سابوك في البيت" التي أهداها إلى روح والده، ويحكي فيها عن علاقه شاب بوالده، وعن إحساسه بألم الفراق.. و"هنتقابل" التي وضع حدود فاصلة بينه وبين حبيبه السابق، ومعاملته مثل شخص غريب.. و"متزعلش" وتناول فيها فكرة الخوف من الارتباط، والدخول في علاقة حب جديدة، بعد ابتعاده لفترة طويلة.


أغنية "واحد زيك" كلمات الشاعر حسام سعيد، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع موسيقى عمرو الخضرى، وإخراج فهد السيد، وهى من توزيع شركة "ديجيتال ساوند".. وتقول كلمات "واحد زيك":

‎على واحد زيك عمري م هزعل ولا هتضايق
‎طب دا انت خدمتني خدمه كبيره ان انت مشيت
‎قولي انت ازيك مرتاح بآلك ، يعني و رايق
‎ولا انت ندمت ان انت بعدت عشآن كدا جيت
‎انا ف الحآلتين
‎مبقآش يفرقلي اللي حصلك
‎انا حبيت بس اوصلك
‎ان انت بعادك مكسب ليا انا
‎و خسآرة ليك
‎ولآ بعد سنين
‎ممكن تلهيك عني الدنيآ
‎ولا هتنسي عمري ، بناس تآنيه
‎و دي مش عجرفه مني ولا غرور
‎هتشوف بعينيك
‎بستحمل طبعك كتر خيري بقالي ليالي
‎و عملت بأصلي كتير و سمعتك ياما زمآن
‎دلوقتي لا هسمع ولا بكلآمك هشغل بآلي
‎فرصك خدتهآ و خلآص مش هديك فرصه كمآن

المطرب مسلم واحد زيك مسلم تجربة درامية مختلفة قلب في الدفاتر سابوك فى البيت متزعلش هنتقابل

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