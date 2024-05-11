Moana2 وMufasa.. تفاصيل الأجزاء الجديدة من أفلام "ديزنى" الناجحة بعالم الأنيميشن

اعتاد جمهور شركة ديزني العالمية على متابعة أعمالها الفنية التي تتسم بالحبكة الدرامية الملفتة في إطار تشويقي لايت، ويعتبر متابعيها من كبار وصغار رغم استهدافها فئة الأطفال؛ نظرًا لاهتمامها بأفلام الرسوم المتحركة "الأنيمشين"، والتي حققت نجاحات قياسية منذ الماضي، لذلك ينتظر محبيها انتاجاتها الجديدة بلهفة شديدة.

وقررت "ديزني" خلال الفترة الماضية أن تعيد أعمالها الرسوم التحركة في نسخ حية جديدة وحققت نجاحات كبيرة كالعادة رغم عرضها من قبل بنوعية الأنيميشن، وذلك يعتبر دليلا قويا لتطورها الدائم واهتمامها بتقديم وجبة فنية دسمة لمحبيها سواء كبار أو صغار، وهو سر نجاحها منذ انطلاقها وحتى الآن.

وأعلنت عن خطتها الفنية لهذا العام حيث قامت بانتاج أجزاء جديدة من اعمال حققت نجاحات قياسية في تاريخها، فمن منا ينسى فيلم الأنيميشن ملك الغابة "سيمبا"، والذي يظل من أفضل قائمة أفلام الرسوم المتحركة لدى الأطفال، فقامت بإصدار أجزاء جديدة له، وفي عام 2019 أعادت شركة ديزني تخيل لقصة الأسد الملك استنادًا إلى الفيلم الكلاسيكي الذي أنتج عام 1994، الذي يصور رحلة سيمبا الطويلة مع العالم والذات بعد رحيل والده موفاسا على يد شقيقة سكار.

وعادت ديزني لتعيد تجربة النسخة الواقعية بتقديم فيلم خاص للأسد الشرير "موفاسا" وقصة حياته من البداية والذي ينطق في السينمات في شهر ديسمبر المقبل للعام الجاري، وتأتى تلك الخطوة بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم Aladdin للممثل الكندي ذات الاصول المصرية مينا مسعود والممثل العالمي ويل سميث، وإيراداتهم التى تصدر شباك التذاكر داخل أمريكا فى الأسبوع الأول من طرحه، وتحقيقه 267 مليون دولار حول العالم، بالإضافة إلى النجاح القياسي الذي حققته النسخة الحية لفيلم سيمبا.

وشاركت ديزني خلال الأيام الماضية صورة جديدة للجزء الثاني من فيلم الأنيميشن Moana الذي طال انتظاره والذي من المقرر أن يُعرض في دور السينما في 27 نوفمبر 2024، وذلك بعد نجاح الجزء الأول منه نجاح ساحق، مما دفع القائمون على شركة ديزني لإنتاج جزء جديد منه.

وتُظهر موانا الأكبر سنًا وهي تبحر مع نظرة واثقة على وجهها، كما أنها تحمل مجذافًا محفور عليه خطاف صيد ماوي وقلب، ويأتي الفيلم من إخراج ديف ديريك جونيور مع موسيقى من الفائزين بجائزة غرامي أبيغيل بارلو. وإيميلي بير، والمرشح لجائزة غرامي أوبيتايا فواي، والفائز بجائزة غرامي ثلاث مرات مارك مانسينا. يُعرض فيلم Moana 2 في دور السينما بتاريخ 27 نوفمبر 2024.