بمناسبة عيد ميلاد الزعيم.. إسعاد يونس تعلن عرض "زهايمر" بالسينمات 17 مايو

أعلنت الفنانة إسعاد يونس، إعادة طرح فيلم “زهايمر” للزعيم عادل إمام في السينمات يوم ١٧ مايو المقبل، بمناسبة عيد ميلاده.

وظهرت “إسعاد” من خلال مقطع فيديو لها تهنئ خلاله الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، متمنية له دوام الصحة، وعلقت قائلة: “مفاجأة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائى بمناسبة عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، إعادة عرض آخر أفلامه “زهايمر” فى السينما ابتداءا من 17 مايو”.



ويشارك في بطولة فيلم زهايمر عدد كبير من النجوم منهم الراحل سعيد صالح، النجمة الكبيرة إسعاد يونس، الفنانة نيللي كريم، والفنانة رانيا يوسف، والفنان فتحي عبد الوهاب، والفنان أحمد رزق. الفيلم من تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج عمرو عرفة.

ومن المقرر أن يتم إقامة احتفالية للنجم الكبير بحضور أبطال الفيلم إضافة إلى عدد من نجوم الجيل الحالي، وسيتم عرض فيلم "زهايمر" ابتداءً من 17 مايو في جميع دور العرض في مصر والدول العربية.

ومن جانبها، أكدت المنتجة والفنانة الكبيرة إسعاد يونس، أن الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم يعد فخرا لكل صناع السينما المصريين والعرب. فهو أيقونة يقلدها جميع العاملين في الصناعة وأحد أهم رموزها العظيمة وكان له الدور الأكبر والتأثير الكبير بأفلامه التي نفتخر بها جميعًا كصانعي أفلام.

وأشارت إلى أنه سيتم عرض فيلم "زهايمر" في مصر والدول العربية، حتى تتمكن الأجيال الجديدة من مشاهدة أخر أعمال الزعيم السينمائية.