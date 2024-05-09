رقصات واستعرضات روبي في كليب “الليلة حلوة” تتصدر ترند السوشيال ميديا (صور)

اعتاد جمهور روبي على اطلالتها المميزة وخفة ظلها التي تنعكس على أغنياتها وكليباتها المصورة، وتميزت بتقديمها دائما استعراضات راقصة تلفت الانظار وتجعلها تتصدر تريندات مواقع التواصل ومحرك البحث العالمي جوجل نظرا لتمكنها وتألقها في هذه المنطقة.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع كليب روبي والإطلالات المميزة التي ظهرت بها في الكليب الجديد وشبها البعض بسعاد حسني الجيل الحالي.

واستطاعت روبي أن تتصدر الترند الأول على موقع التدوينات القصيرة X “تويتر سابقا” قبل 24 ساعة من إصدارها كليبها الجديد “الليلة حلوة” على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

أغنية اللية حلوة

وأطلقت روبي، أمس، كليب أغنيتها الجديدة "الليلة حلوة" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب كأول أغنياتها الصيفية لهذا العام وهي من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري.

وصورت روبي فيديو كليب الأغنية في لبنان خلال الفترة الماضية، ويعد الكليب هو أول إنتاج مشترك بين شركة التوزيع فيرال ويف واسلام صيام.

فيلم عصابة المكس

من جهة أخرى، تشارك روبى في فيلم "عصابة المكس" وطرحت الشركة المنتجة لفيلم عصابة المكس البرومو التشويقي للفيلم الذي يأتي من بطولة الفنان أحمد فهمي، وذلك بعد تغيير اسمه من عائلة المكسيكي لـ عصابة المكس.

وظهر في البرومو التشويقي الفنان أحمد فهمي مع لبلبة وروبي في شكل مختلف، وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي كوميدي، ويطرح الفيلم في موسم عيد الأضحى المبارك.

ويضم فيلم "عصابة المكس" عددًا كبيرًا من النجوم، من أبرزهم: أحمد فهمي، روبي، لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج حسام سليمان، وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول المكسيكي- أحمد فهمي، والذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية