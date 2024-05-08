الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

روبى تطلق أول كليبات الصيف "الليلة حلوة" (فيديو)

روبي
روبي

أطلقت النجمة روبي كليب أغنيتها الجديدة "الليلة حلوة" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كأولى أغنياتها الصيفية لهذا العام.

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أغنية "الليلة حلوة" من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري.

وصورت النجمة روبي فيديو كليب الأغنية في لبنان خلال الفترة الماضية، ويعد الكليب أول إنتاج مشترك بين شركة التوزيع فيرال ويف وإسلام صيام.
وتستعد روبي خلال الفترة المقبلة للتواجد بين جمهورها بشكل مكثف عبر عدد من الأغنيات والحفلات الضخمة التي تقدمها على مدار الصيف.
https://youtu.be/f65TTmtcdtA?si=ZKcf8iH4J1ZWYTta

روبي تروج للأغنية 

وكانت قد نشرت "روبي" ملصقًا دعائيًا للكليب عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "جاهزين؟، فيديو كليب الليلة حلوة يوم الأربعاء 8 مايو على قناتي باليوتيوب وجميع المنصات الموسيقية".

وكشفت "روبي" عن مواعيد جولتها الغنائية المقبلة في أمريكا الشمالية والمقرر أن تقام بدءًا من شهر يونيو المقبل، حيث ستقام أولى الحفلات يوم الجمعة 14 يونيو في تورنتو، مرورًا بحفل غنائي في مدينة نيويورك يوم 15 يونيو، وحفل في العاصمة واشنطن يوم 21 يونيو، وأخيرًا بحفل في مدينة لوس أنجلوس يوم 23 يونيو.

يذكر أن روبي شاركت في رمضان 2024 بحملة إعلانية كبيرة، وقدمت مع الفنانة دينا الشربيني فوازير ضمن الحملة.

روبي الليلة حلوة الفيديوهات النجمة روبي محمد مصطفى

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