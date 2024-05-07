عمرو يوسف يتجاوز المليون جنية إيرادات بـ "شقو".. الأثنين

يواصل الفنان عمرو يوسف تحقيقه للإيرادات المرتفعه بفيلمه الجديد “شقو”، الذي يجد إقبالا كبيرا من الجمهور بصالات العرض على الرغم من طرحه في موسم عيد الفطر الماضي، والذي يعني أن العمل قارب على شهر منذ عرضه .

الفيلم حقق أمس الاثنين الموافق 7 مايو 2024، إيرادات وصلت إلى 1,070,314 مليون جنية، بحسب تصريحات مدير التوزيع محمود الدفراوي، الذي أكد أن العمل تجاوز الـ 65 مليون جنية منذ عرضه في موسم عيد الفطر .

قصة "شقو"

الفيلم مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين على القانون، يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

أبطال الفيلم

فيلم "شقو" بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما، بعد أن قدما معًا مسلسل "عشم إبليس" ضمن موسم دراما رمضان 2017، وفيلم "كدبة كل يوم" ومسلسل "المواطن إكس" ومسلسل "طرف تالت" وفيلم "هيبتا".

ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا، يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبوالحسن ومحمد جمعة، ومن تأليف وسام صبري، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.

ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا، يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبوالحسن ومحمد جمعة، ومن تأليف وسام صبري، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا، يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبوالحسن ومحمد جمعة، ومن تأليف وسام صبري، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.