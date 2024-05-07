الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

عمرو يوسف يتجاوز المليون جنية إيرادات بـ "شقو".. الأثنين

شقو
شقو

يواصل الفنان عمرو يوسف تحقيقه للإيرادات المرتفعه بفيلمه الجديد “شقو”، الذي يجد إقبالا كبيرا من الجمهور بصالات العرض على الرغم من طرحه في موسم عيد الفطر الماضي، والذي يعني أن العمل قارب على شهر منذ عرضه .

txt

فيفى يوسف.. قصة يهودية من القدس غيرت اسمها من "زهرة"

txt

مصطفى كامل ينعى شقيق نقيب موسيقيين طنطا وكفر الشيخ

txt

روحية محمد.. "نسوان وظاويط' تُجسد عبقريتها المسرحية في ذكرى وفاتها

txt

شغل عدة مناصب إعلامية.. من هو الإعلامي فاروق ياسين

txt

آخرهم عصام صاصا.. 5 فنانين اتهموا في حوادث سيارات

txt

تفاصيل حفل مسلم ورامى صبرى ضمن "ليالى مصر" فى العبور

txt

"السرب" يقترب من 14 مليون جنيه فى يومه الخامس

txt

مفاجأة الدورة الثانية لـ"الغردقة لسينما الشباب".. "القارب" لعمر الشريف

txt

جورج كلونى يحتفل بعيد ميلاده الـ 62.. وهذه قصة حبه مع أمل علم الدين

txt

انتهاء تصوير "عصابة المكس" خلال 10 أيام

الفيلم حقق أمس الاثنين الموافق 7 مايو 2024، إيرادات وصلت إلى 1,070,314 مليون جنية، بحسب تصريحات مدير التوزيع محمود الدفراوي، الذي أكد أن العمل تجاوز الـ 65 مليون جنية منذ عرضه في موسم عيد الفطر .

 قصة "شقو"
الفيلم مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين على القانون، يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

أبطال الفيلم 
فيلم "شقو" بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما، بعد أن قدما معًا مسلسل "عشم إبليس" ضمن موسم دراما رمضان 2017، وفيلم "كدبة كل يوم" ومسلسل "المواطن إكس" ومسلسل "طرف تالت" وفيلم "هيبتا".

ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا، يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبوالحسن ومحمد جمعة، ومن تأليف وسام صبري، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.

ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا، يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبوالحسن ومحمد جمعة، ومن تأليف وسام صبري، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا، يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبوالحسن ومحمد جمعة، ومن تأليف وسام صبري، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.

عمرو يوسف الفنان عمرو يوسف شقو السينما محمود الدفراوي مدير التوزيع محمود الدفراوي

مواد متعلقة

فيفى يوسف.. قصة يهودية من القدس غيرت اسمها من "زهرة"

مصطفى كامل ينعى شقيق نقيب موسيقيين طنطا وكفر الشيخ

روحية محمد.. "نسوان وظاويط' تُجسد عبقريتها المسرحية في ذكرى وفاتها

شغل عدة مناصب إعلامية.. من هو الإعلامي فاروق ياسين

آخرهم عصام صاصا.. 5 فنانين اتهموا في حوادث سيارات

تفاصيل حفل مسلم ورامى صبرى ضمن "ليالى مصر" فى العبور

"السرب" يقترب من 14 مليون جنيه فى يومه الخامس

مفاجأة الدورة الثانية لـ"الغردقة لسينما الشباب".. "القارب" لعمر الشريف

الأكثر قراءة

ليلة فى الحجز.. تطورات قضية عصام صاصا فى دهس شاب على الدائرى

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

القبض على مجدى شطة "متلبسًا" فى المرج

بعد ضبطه متلبسًا.. مجدى شطة: "السلاح بتاعى والمخدرات مش بتاعتى"

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

"القاهرة الإخبارية" تكشف حقيقة سيطرة قوات الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح وكرم أبوسالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟

كواليس سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومخططاته لإغلاق شريان حياة غزة

إسرائيل: سنرسل وفدًا للقاء الوسطاء بعد موافقة حماس على مقترح الهدنة