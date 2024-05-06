شغل عدة مناصب إعلامية.. من هو الإعلامي فاروق ياسين

توفى صباح اليوم الإعلامي فاروق ياسين شقيق الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، وذلك بحسب ما أعلنه نجل شقيقه عمرو محمود ياسين، وذلك خلال تواجده في استراليا .

وشغل الإعلامي فاروق ياسين عدة مناصب إعلامية مرموقه في مصر وخارجها، حيث انطلق في عمله كمراسلا لإذاعة صوت العرب في أستراليا، وبعدها عمل بمنصب كبير المذيعين وصولا إلى مدير الإذاعة العربية في أستراليا .

وكان فاروق ياسين قد اقام في استراليا منذ سنوات طويلة حيث تزوج من سيدة تدعى ماريا، وأنجب منها دينا وروس، وقد توفيت زوجته منذ شهور قليلة قبل ان يلحق بها .

عائلة محمود ياسين

وتتكون عائلة الفنان الراحل محمود ياسين من 10 أشقاء كان هو السادس بينهم، والذي رحل عن عالمنا في أكتوبر 2020، وبعد 5 أشهر توفيت شقيقته آمال في مارس 2021، وفي فبراير الماضي توفى الشقيق محمد فؤاد ياسين، قبل أن يلحق به الأخ الأكبر فاروق ياسين .