رشيد مشهراوى يتحدث عن السينما الفلسطينية مع منى الشاذلى

في حلقة خاصة من برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON"، يحل المخرج الفلسطيني الشهير رشيد مشهراوي اليوم الجمعة، ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي بمناسبة مشاركته الأخيرة في مهرجان أسوان لسينما المرأة والذي ترأس فيه لجنة تحكيم الفيلم المصري، وذلك في تمام الساعة 11 مساء.

ويتحدث مشهراوي عن السينما الفلسطينية ومشروعه الذي يحمل عنوان "السينما من المسافة صفر" والذي أنتج فيه بمساعدة العديد من الفنانين والمخرجين الفلسطينيين أفلامًا متنوعة من أرض الواقع في الأراضي الفلسطينية.

تفاصيل الحلقة

ويعرض البرنامج أجزاءً من تلك الأفلام تعرض لأول مرة تليفزيونيًا وتحدث مشهراوي عن قصة كل فيلم منها وحكايته وصناعه والحدث الذي كان دافعًا لإنتاجه وتصويره.

وتشارك الحوار مع مشهراوي هناء عويضة، مخرجة فلسطينية، والتي أخرجت أحد أفلام مشروع "من المسافة صفر" متحدثة عن تجربتها في إخراج فيلمها وكيفية العمل مع رشيد مشهراوي لتقديم الحكايات الفلسطينية للعالم من أرض الواقع في فلسطين.

ويقول مشهراوي، خلال الحلقة، إن مشاركته في النسخة المقبلة من الهرجان ستحمل مفاجأة هامة تتعلق بالسينما الفلسطينية والأوضاع التي تشهدها الأراضي المحتلة.

كما يتحدث عن فلسفته السينمائية في الأفلام التي يخرجها والمشروع المتعلق بسينما المسافة صفر والتي تتعلق بتقديم فنون وحكايات فلسطينية تكشف للعالم ما لا يمكن كشفه بطرق أخرى.