رواج كبير لفيلم السرب في سينما الشعب

قال عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة المصرية لقصور الثقافة، إنّ سينما الشعب منتشرة على مستوى الجمهورية، مؤكدا إلى أنها وقعت بروتوكولا مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبموجبها ستعرض أحدث الأفلام في الأسواق بأسعار مخفضة للجماهير بسعر تذكرة 40 جنيها.



وأشار البسيوني في بيان صحفي: «في العيد، كان الإقبال على سينما الشعب كامل العدد، ووجهت وزيرة الثقافة بعرض فيلم السرب في جميع دور العرض في وقت واحد».

واستكمل رئيس الهيئة العامة المصرية لقصور الثقافة: «منذ بدء عرض فيلم السرب أمس الأول، والإقبال كبير على سينما الشعب، ونتوقع أن يستمر في الزيادة، فهذا الفيلم يحكي قصة واقعية هدفها رفع روح الولاء والانتماء، والفيلم انتشر بشكل مميز للغاية ويتابعه الناس، ونحمد الله على أننا أدينا دورنا بحرفية ممتازة، وأشكر الشركة الممتازة على التعاون معنا وإنتاج الفيلم».

يقدم أحمد السقا خلال أحداث السرب شخصية على المصري، الذي يتعاون مع الجماعات المسلحة ويُهرب البترول خارج ليبيا من أجل الحصول على الأموال، ومع تتابع الأحداث يدخل في العديد من الصراعات معهم.

ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي، فيما يجسد الفنان محمد ممدوح دور قائد التنظيم الإرهابي في مدينة درنة، أما نيللي كريم فتلعب دور سيدة تُدعى هند، وهي زوجة أمير داعش، الذي يلعب دوره الفنان محمد ممدوح، والتي تكون لها يد في التخطيط لعدد من العمليات الإرهابية التي ينفذها التنظيم، وتجسد صبا مبارك خلال أحداث "السرب" دور "خديجة"، سيدة ليبية تتزوج من أحد قيادات "داعش".