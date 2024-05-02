الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تامر حسني يدخل تصوير "ري ستارت" خلال أيام

تامر حسني
تامر حسني

يدخل الفنان تامر حسني في تصوير أحداث فيلمه الجديد "ري ستارت" خلال الأيام المقبلة، وذلك آملاً في اللحاق بموسم الصيف الجاري، خاصة وأنه تغيب عن موسم الفطر لانشغاله بتجهيز ألبومه الجديد.

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وعلمت "الدستور"، أن "حسني" وقف على آخر الاستعدادات الخاصة بفيلمه الجديد، والتي تناولت جلسات عمل مع المخرجة سارة وفيق وعدد من أبطال العمل من أجل الوقوف على آخر تفاصيل المشروع الجديد من أماكن تصوير وفريق عمل وخلافه.

ويتعاون خلال فيلم "ري ستارت" للمرة الثالثة، مع المخرجة سارة وفيق، حيث سبق وقدما سويًا فيلم "مش أنا"عام 2021 مع حلا شيحة وماجد الكدواني، وفيلم "تاج" عام 2023 مع دينا الشربيني.

من جهة أخرى، يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ساهر له في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 3 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات الصيف.

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