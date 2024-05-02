الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

عقب رفعه من السينمات.. الإيرادات الكاملة لـ"الحريفة"

الحريفة
الحريفة

حقق فيلم "الحريفة" للمخرج رءوف السيد ردود أفعال إيجابية بعدما تواجد في دور العرض السينمائية فترة طويلة وصلت إلى 17 أسبوعًا مقتربًا من 120 يومًا، لاقى خلالها نجاحًا جماهيريًا كبيرًا للغاية.

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وحقق العمل بناءً على الإيراد الإجمالي، الذي أفصح عنه الموزع السينمائي محمود الدفراوي  74.341.679 جنيهًا.

قصة فيلم "الحريفة" 
وتدور قصة  فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

فيلم "الحريفة" بطولة نور النبوى، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك وآخرين، مع ظهور خاص للنجم بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، ويضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد، وإنتاج طارق الجنايني.

وكان الفيلم تجربة جريئة للغاية من المنتج طارق الجنايني وشركة تي فيجن، حيث أسند التجربة إلى عدد من الشباب ونافس في موسم من المواسم القوية وكانت البداية في الأيام الأولى بطيئة حتى عرف الجمهور بوجود فيلم جيد الصنع، فأصبح الفيلم من أهم الأعمال التي أقبل عليها الجمهور بشكل كبير للغاية.

رؤوف السيد للمخرج رؤوف السيد العرض السينمائي دور العرض السينمائي محمود الدفراوي الموزع السينمائي محمود الدفراوي الايراد الاجمالي مليون الحريفة

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