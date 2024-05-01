ردود الأفعال الأولية بعد عرض فيلم السرب: "عالمى"

انطلق منذ ساعات العرض الأول لفيلم "السرب"، والذي يعرض في عدد كبير من دور العرض، محققًا حالة رواج جماهيري كبيرة، حيث تصدر الترند على منصات السوشيال ميديا المختلفة.

ولاقى العمل ردود أفعال طيبة للغاية على مستوى التواجد الجماهيري في القاعات السينمائية، خاصة أن كثيرين أبدوا إعجابهم بالعمل عبر حساباتهم على موقع فيس بوك، مؤكدين أن العمل يرتقي للأعمال العالمية من حيث الجودة في التمثيل والتصوير.

وقال مؤلف الفيلم عمر عبدالحليم في تصريحات للقناة الأولى، إن فيلم "السرب" يحتوي على أكثر من خط درامي، بينها خط الـ20 مصريًا الذين يحكي قصة حياتهم وأحلامهم والواقع الذي كان يعيشونه، بالإضافة إلى أدوار قبل الواقعة، وأثناء وبعد الواقعة، من أجهزة الدولة المختلفة، والعمل على تجسيد تلك الشخصيات في أدوار درامية بطبيعة عمل كل جهة.

تفاصيل فيلم "السرب"

ويؤرخ فيلم "السرب" لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

كانت قد أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مواعيد حفلات فيلم السرب في مواقع سينما الشعب التابعة لقصور الثقافة وبسعر موحد للتذكرة 40 جنيهًا، يعرض الفيلم في 14 موقعًا في القاهرة والمحافظات، وستكون مواعيد الحفلات: حفلة 10 صباحًا، حفلة 12 الظهر، حفلة 2 بعد الظهر، وحفلة 4 العصر، حفلة 6 مساء، حفلة 8 مساء، حفلة 10 مساء، حفلة 12 منتصف الليل، حفلة 2 بعد منتصف الليل.

أبطال "السرب"

فيلم "السرب"، بطولة أحمد السقا، نيللي كريم، محمد ممدوح، دياب، عمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، شريف منير، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، ومحمود عبدالمغني، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.