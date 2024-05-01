الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"الممثل بياخد 50 مليون جنيه".. فريد النقراشي يرد على تصريحات محمد صبحي

فريد النقراشي
فريد النقراشي

رد الفنان فريد النقراشي على تصريحات الفنان محمد صبحي التي تحدث خلالها عن فكرة أن المدرسين يستحقون مبالغ كبيرة نظير ما يقدمونه من علم يفيد البشرية، فيما ينل الممثلين رواتب خياليه تصل لـ50 مليون جنيه.

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وكتب النقراشي عبر حسابه بموقع فيس بوك :"الكلام ده فيه مغالطات منطقية كتيرة، أولا: مش كل الممثلين بيخدوا المبلغ ده خالص، دول بالكتير 2 أو 3 في مصر كلها هما بس اللي بيخدوا الرقم ده  والباقي آلاف من الممثلين أجرهم ضئيل جدا يعني على قد الحال ويمكن أقل من الحال، نقدر نسأل نقابة المهن التمثيلية اللي بتعاني عشان توفير احتياجات اعضائها وأولها العلاج". 

وتابع: " ثانيا: في كل حتة في العالم في نجوم لكل مجتمع؛ مثلا في أمريكا في واحد بس اسمه (ليوناردو دي كابريو) وفيه آلاف المدرسين عشان كده أجره وصل لـ30 مليون دولار أي ما يساوي مليار ونص جنيه مش خمسين مليون بس زي ما بيقول الاستاذ محمد صبحي، ثالثا: مافيش مدرس في مصر بيعتمد على مرتبه لأنه مايأكلوش عيش حاف ولكن الاعتماد الحقيقي بيقى على الدروس الخصوصية ومجموعات السناتر إللي أصبحت مقننة وبتصاريح".

واختتم :"إذا كان فيه مشكلة في الدخل فده مالوش علاقة بالممثلين، ومش هتتحل بأننا نقلل أجور الممثلين لأن المنتج الفرد هو اللي بيدفع أجر الممثل مش الدولة يعني مالوش علاقة بمحدودي الدخل والمنتج ده لو هو عارف أن القرش اللي هيصرفه على النجم ده مش هيرجعله 10 قروش مش هيصرفه" .

 

فريد النقراشي محمد صبحى الفنان محمد صبحي صبحي المدرسين الممثلين

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