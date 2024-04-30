"الأوبرا" تواصل احتفالاتها بأعياد الربيع: روائع الموجى فى الإسكندرية

في إطار احتفالات الثقافة المصرية بأعياد الربيع تقدم دار الأوبرا، برئاسة د.لمياء زايد حفلا لروائع أعمال الموسيقار محمد الموجى يحييه الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، وذلك في الثامنة والنصف مساء السبت 4 مايو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" منها الليلة دنيتى، تمر حنة، ليه يا قلبى ليه، مستحيل، لأ لأ، شباكنا ستايره حرير، يا دلالى، الدوامة، ب فتحة ب، أسال روحك، الحلوة داير شباكها، اسبقنى يا قلبى، رمش عينه، غالى عليا، يا حلو صبح، اخره جرحى أيه، قارئة الفنجان إلى جانب ميدلى يضم الحان جبار- يا قلبي خبي- حبك نار وغيرها.. أداء أحمد عفت، هند النحاس، نهى حافظ ونهاد فتحى.

ومحمد الموجى أحد أبرز المجددين في الموسيقى والغناء العربي بعد ثورة يوليو 1952.

ولد في 4 مارس 1923 بمحافظة كفر الشيخ، حصل على دبلوم الزراعة عام 1944، وعمل فى عدة وظائف، ثم ظهرت ميوله إلى الغناء، بعدها اتجه إلى التلحين، وكانت أولي أغنياته «صافيني مرة»، التي غناها عبدالحليم حافظ بعدها قدم ألحانا لعمالقة الطرب العربي منهم أم كلثوم، ونجاة، ووردة الجزائرية، وصباح، وفايزة أحمد، ورحل عن عالمنا عام 1995 تاركاً تراثاً فنياً من الألحان الخالدة.