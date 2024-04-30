الخميس.. أوركسترا إيزيس يعزف كلاسيك وتانجو على مسرح الجمهورية

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لأوركسترا إيزيس الوتري للهواة، بإشراف فنى وقيادة خالد صالح وبمشاركة عازف الفيولينة الدكتور منير نصر الدين، وذلك فى الثامنة والنصف مساء الخميس 2 مايو على مسرح الجمهورية، وذلك ضمن الفعاليات المتنوعة لوزارة الثقافة.



تفاصيل برنامج الحفل

يتضمن البرنامج مختارات من المؤلفات الكلاسيكية العالمية والتانجو منها تانجو الحرية لـ أستور بيازولا، بور أونا كابيزا لـ كارلوس جارديل، متى متى متى لـ تونى رينيس إعداد خالد صالح،كوب الذرة لـ أنجيل فيلولد اعداد عمر الطودى.

هابانيرا من أوبرا كارمن لـ جورج بيزيه إعداد كلارك مكاليستر، سواى لـ بابلو رويز إعداد كاثرين جريسينجر، يا زهرة في خيالي لـ فريد الأطرش إعداد منير نصر الدين وخالد صالح، صباح الكرنفال لـ لويز بونفا إعداد وليد بكر وخالد صالح.

الجدير بالذكر أن أوركسترا إيزيس الوتري للهواة، يعد ورشة عمل لعازفى الآلات الوترية تهدف الى التدريب على تقنيات وأسلوب العزف الجماعى لأعمال كبار المؤلفين العالميين.

في سياق آخر، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية ضخمة للدارسين بمركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر يحييها كورال الشباب والأطفال تدريب وقيادة الدكتور محمد عبدالستار، وذلك في الثامنة والنصف مساء الأربعاء الأول من مايو المقبل، على المسرح الكبير، ضمن احتفالات الثقافة المصرية بعيد العمال.

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من المؤلفات الغنائية التى وضعها كبار الملحنين وأبرزت أهمية العمل والإنتاج لبناء الوطن، إلي جانب عدد من الأعمال الحماسية التى تحث على العمل والاجتهاد لتحقيق المستقبل المشرق.