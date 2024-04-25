الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"رحلة 404" لـ منى زكى يفوز بجائزة أفضل فيلم مصرى فى أسوان لسينما المرأة

رحلة 404 لمنى زكي
رحلة 404 لمنى زكي

حصد فيلم "رحلة 404" جائزة أفضل فيلم مصري، في حفل مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في نسخته الثامنة.

"رحلة 404" لـ منى زكي يفوز بجائزة أفضل فيلم مصري

"رحلة 404" من إخراج هاني خليفة، سيناريو محمد رجاء، تصوير فوزي درويش، وبطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، محمد علاء، حسن العدل، وإنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.

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ومنحت لجنة تحكيم الأفلام القصيرة تنويهًا خاصًا للفيلم المصري "شي جابي"، وهو سيناريو وإخراج إسلام كمال، وذهبت جائزة لجنة التحكيم للفيلم الإسباني "كولورادو" إخراج ساندرا جايجو وبيلار جوميث، وذهب أفضل إخراج للمخرجة داليا نمليش عن الفيلم اللبناني "بتتذكري"، وفاز بجائزة أفضل فيلم "مبعوثة الإله" سيناريو وإخراج أمينة ماماني عبدولاي، وهو إنتاج مشترك بين النيجر وبوركينا فاسو ورواندا.

وضمت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في عضويتها، النجمة ناهد السباعي، والمخرجة وكاتبة السيناريو التشيكية لوسي كرالوفا، والمخرجة وكاتبة السيناريو ميرفت كمون.

وتشكلت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري برئاسة المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، وتضم في عضويتها النجمة رانيا يوسف، والناقد والكاتب المغربي محمد أشويكة.

وشارك خلال النسخة الثامنة من المهرجان عدد كبير من الأعمال السينمائية المتنوعة، والتي وصل عددها إلى 76 فيلمًا متنوعًا بين الطويل والقصير والوثائقي، وتم تقسيمهم كالتالي: 10 أفلام في مسابقة الأفلام الطويلة، 20 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، 4 أفلام في مسابقة الفيلم المصري، 10 أفلام في مسابقة أفلام ذات أثر، 11 عملًا فنيًا في مسابقة أفلام الورش، 5 أفلام في قسم الأفلام التونسية باعتبارها ضيفة الشرف، 6 أفلام في قسم تم إدراجه يخص القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى 5 أفلام من السودان و6 أفلام خاصة بالأطفال.

فيلم رحلة 404 حفل الختام لمهرجان أسوان الدولي لسينما حفل الختام لمهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة حفل الختام لمهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في نسخته الثامنة لسينما المرأة في نسخته الثامنة اسوان الدولي اسوان الدولي لسينما المرأة اسوان الدولي لسينما المرأة في نسخته الثامنة

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