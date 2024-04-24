هالة خليل: أقدم أفلامًا تتناول مشاكل المرأة من نظرتى الشخصية

أعربت المخرجة هالة خليل، عن سعادتها بتكريم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الثامنة، والتي تختتم غدًا الخميس الموافق 25 أبريل.

وتحدثت هالة حول تأخر إقامة مهرجان للمرأة العربية في تصريح لـ"الدستور"، قائلة: "لقد تأخرنا في إقامة مهرجان للمرأة، وأنا ليس لي ذنب في التأخر بمشاركاتي في السينما، ومررت بالعديد من التجارب التي تساعدني في كتابة السيناريوهات، القائمة على تجاربي الخاصة".

وحول أعمالها: "أفلامي تكون قائمة على المشاكل من زاوية عين المرأة، والبطلة سيدة، لذلك لا يتحمس المنتجون للسيناريوهات الخاصة بي، لأنهم يخشون من المنافسة بشباك التذاكر والبطلة الأساسية امرأة".

وعن تجربة فيلم أحلى الأوقات، أوضحت: «عانيت في تجربة أحلى الأوقات، وكنت لا أعرف "التكنيكات"، وقررت وقف التصوير، بل وفكرت في اعتزال الإخراج بشكل عام، ولكن فيما بعد رجعت عن قراري، وأدركت أنه عليّ أن أصبر من أجل إخراج أعمال جيدة، وفيلم أحلي الأوقات كانت به حالة من العفوية والبساطة، لأني لم أربط نفسي بالتكنيكات».

وشارك خلال النسخة الثامنة من المهرجان عدد كبير من الأعمال السينمائية المتنوعة والتي وصل عددها إلى 76 فيلمًا متنوعًا بين الطويل والقصير والوثائقي، وتم تقسيمها كالتالي 10 أفلام في مسابقة الأفلام الطويلة، 20 فيلمًا في مسابقة الافلام القصيرة، 4 أفلام في مسابقة الفيلم المصري، 10 أفلام في مسابقة أفلام ذات أثر، 11 عملًا فنيًا في مسابقة أفلام الورش، 5 أفلام في قسم الأفلام التونسية باعتبارها ضيفة الشرف، 6 أفلام في قسم تم إدراجه يخص القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى 5 أفلام من السودان و6 أفلام خاصة بالأطفال.

وعقدت الدورة برعاية وزارتي الثقافة والسياحة، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وهيئة تنشيط السياحة، وشركة "مصر للطيران"، وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد الأوروبي، وهيئة دروسوس، ومؤسسة آكت، ورد ستار، ونقابة السينمائيين، والمركز القومي للسينما.