الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

رانيا يوسف تكشف حقيقة دخولها فى قصة حب

رانيا يوسف
رانيا يوسف

أكدت الفنانة رانيا يوسف، أنها لم تدخل في قصة حب حقيقية مثلما تخيل البعض، عقب تصريحاتها في أحد البرامج خلال الأيام القليلة الماضية. 

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وأشارت "يوسف" في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أنها معجبة فقط بشخص وهناك إعجاب متبادل، لم يرتق لحالة حب وزواج، لافتة إلى أن هذا أمر طبيعي يحدث لأي بني آدم طبيعي، مؤكدة أن الجمهور والصحافة تحدثوا عن دخولها في علاقة حب شديدة وتخيلوا بعض الأمور غير الصحيحة.

وقالت رانيا إنها تعجب بالناس بشكل طبيعي مثل أي شخص عادي في الدنيا، وليس بالضرورة أن يكون قصة حب تكلل بالزواج مثلما كتب وتنبأ البعض.

مهرجان أسوان 

وتشارك رانيا هذه الفترة في مهرجان أسوان لسينما المرأة باعتبارها عضو لجنة تحكيم إحدى مسابقاته الرسمية.

ويشارك خلال النسخة الحالية عدد كبير من الأعمال السينمائية المتنوعة والتي وصل عددها إلى 76 فيلمًا متنوعًا بين الطويل والقصير والوثائقي، وتم تقسيمها كالتالي: 10 أفلام في مسابقة الأفلام الطويلة، 20 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، 4 أفلام في مسابقة الفيلم المصري، 10 أفلام في مسابقة أفلام ذات أثر، 11 عملًا فنيًا في مسابقة أفلام الورش، 5 أفلام في قسم الأفلام التونسية باعتبارها ضيفة الشرف، 6 أفلام في قسم تم إدراجه يخص القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى 5 أفلام من السودان و6 أفلام خاصة بالأطفال.

تُعقد الدورة المقبلة برعاية وزارتي الثقافة والسياحة، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وهيئة تنشيط السياحة، وشركة "مصر للطيران"، وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد الأوروبي، وهيئة دروسوس، ومؤسسة آكت، ورد ستار، ونقابة السينمائيين، والمركز القومي للسينما.

رانيا يوسف الفنانة رانيا يوسف مهرجان اسوان أسوان مهرجان اسوان لسينما المرأة

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