الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مواهب الأوبرا على المسرح الكبير احتفالًا بعيد العمال

دار الأوبر
دار الأوبر

ضمن احتفالات الثقافة المصرية بعيد العمال تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية ضخمة للدارسين بمركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر يحيها كورال الشباب والأطفال تدريب وقيادة الدكتور محمد عبدالستار، وذلك في الثامنة والنصف مساء الأربعاء الأول من مايو المقبل، على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من المؤلفات الغنائية التى وضعها كبار الملحنين وأبرزت أهمية العمل والإنتاج لبناء الوطن إلي جانب عدد من الأعمال الحماسية التى تحث على العمل والإجتهاد لتحقيق المستقبل المشرق.

 يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقى، الباليه والكلاكيت، كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الإحتفالات المتنوعة التي تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم.

الثقافة المصرية عيد العمال ار الأوبرا دار الأوبرا المصرية مركز تنمية المواهب

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