الأربعاء.. عرض فيلم "ملح الجبل" بمركز الثقافة السينمائية

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركزالقومي للسينما برئاسة مدير التصوير دكتور حسين بكر، الأربعاء المقبل، الموافق 1 مايو أمسية سينمائية يعرض فيها فيلم "ملح الجبل " للمخرج الراحل طارق الميرغني.

فيلم “ملح الجبل” من إنتاج المركز القومي للسينما وينتمي إلى نوعية الأفلام التسجيلية الطويلة ويتناول حياة العمال بإحدى القرى في صعيد مصر وما يواجهونه من صعاب حتى يستخرجوا الملح من الجبل.

وكان الدكتور حسين بكر، أشار في وقت سابق إلى البصمات الهامة التي وضعها المخرج الراحل طارق الميرغني بالسينما التسجيلية والروائية من خلال مشواره الفني الحافل.

يشرف على اللقاء الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية وسيقام الأربعاء 1 مايو في تمام السابعة مساء بمركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف والحضور مجاني لجمهور ومحبي السينما.