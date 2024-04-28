الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الأربعاء.. عرض فيلم "ملح الجبل" بمركز الثقافة السينمائية

مركز الثقافة السينمائية
مركز الثقافة السينمائية

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركزالقومي للسينما برئاسة مدير التصوير دكتور حسين بكر، الأربعاء المقبل، الموافق 1 مايو أمسية سينمائية يعرض فيها فيلم "ملح الجبل " للمخرج الراحل طارق الميرغني.

فيلم “ملح الجبل” من إنتاج المركز القومي للسينما وينتمي إلى نوعية الأفلام التسجيلية الطويلة ويتناول حياة العمال بإحدى القرى في صعيد مصر وما يواجهونه من صعاب حتى يستخرجوا الملح من الجبل.

وكان الدكتور حسين بكر، أشار في وقت سابق إلى البصمات الهامة التي وضعها المخرج الراحل طارق الميرغني بالسينما التسجيلية والروائية من خلال مشواره الفني الحافل.

يشرف على اللقاء الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية وسيقام الأربعاء 1 مايو في تمام السابعة مساء بمركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف والحضور مجاني لجمهور ومحبي السينما.

مركز الثقافة السينمائية القومي للسينما حسين بكر لم ملح الجبل طارق الميرغني

مواد متعلقة

تقدم لطلاب الثانوية.. افتتاح "ليالى المحروسة" على مسرح السامر 12 مايو

عرض 3 أفلام بفعاليات نادى سينما أوبرا الإسكندرية (صور)

الثلاثاء.. العرض الخاص للفيلم السينمائى "السرب" بحضور أبطاله

المؤلف وليد يوسف يروى موقفًا إنسانيًا جمعه بالراحل نور الشريف

فيلم "شقو" يتجاوز حاجز 57 مليون جنيه إيرادات فى 19 يومًا

شريف منير يروج لفيلم "السرب" بصور جديدة من الكواليس

الثلاثاء.. دينا الشربينى ضيفة لميس الحديدى

الليلة.. المخرج محمد سلامة ضيف Extra News

الأكثر قراءة

عاجل.. نيران صلاح.. كيف كتب كلوب نهاية حزينة لأجمل قصص ليفربول؟

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

قرار جديد من جهات التحقيق بشأن قتل واستخراج أحشاء طفل شبرا

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

عاجل.. مبادرة لخفض أسعار المكرونة 30% بعد تراجع الدقيق

بعد واقعة طفل شبرا.. دور الإنتربول في تحديد مكان المطلوبين والقبض عليهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة