الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز

فن

الليلة.. المخرج محمد سلامة ضيف Extra News

المخرج محمد سلامة
المخرج محمد سلامة

يحل مساء اليوم الأحد المخرج محمد سلامة مخرج مسلسل "إمبراطورية ميم" ضيفًا على الإعلامية خلود زهران، وذلك عبر قناة Extra News في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن يشارك خلال الحلقة عدد من الفنانين الأطفال والشباب والذين جسدوا خلال أحداث مسلسل “إمبراطورية ميم ” أبناء “مختار أبوالمجد” الذي جسد دوره النجم خالد النبوي.

مسلسل إمبراطورية ميم

ومن المقرر أن يتحدث المخرج محمد سلامة عن كواليس تصوير وتحضيرات مسلسل إمبراطورية ميم والكشف عن تفاصيل اختياره للفنانين ومنهم النجمة حلا شيحة، كما يوضح خلال اللقاء أوجه الاختلاف والتشابه بين المسلسل والفيلم، أيضًا كواليس حلق إلهام صفي الدين شعرها.

مسلسل "إمبراطورية ميم"، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي بالقاهرة.

مسلسل "إمبراطورية ميم" من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نورالنبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عزالعرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.
 

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المخرج محمد سلامة محمد سلامة مسلسل إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم خلود زهران extra news

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