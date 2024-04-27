السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أبرزها أنف وثلاث عيون.. جوائز الأفلام الطويلة بمهرجان مالمو للسينما العربية

أنف وثلاث عيون
أنف وثلاث عيون

أعلنت إدارة مهرجان مالمو للسينما العربية عن جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة وذلك في حفل ختام الدورة الرابعة عشر من المهرجان.

 

وحصل فيلم “أنف وثلاث عيون” للمخرج أمير رمسيس وبطولة ظافر العابدين على  جائزة الجمهور فيما حصد الممثل محمد الدوخي بالجائزة الأفلام الطويلة.

 

فيما منحت اللجنة تنويها خاصا للممثلة سيران رياك عن دورها في فيلم وداعا جوليا، بينما نال جائزة افضل سيناريو محمد كوردفاني عن فيلم وداعا جوليا.

 

ونال فيلم المراهقون جائزة لجنة التحكيم، بينما حصد جائزة أفضل الفيلم المغربي الوثائقي كذب ابيض للمخرجة أسماء المدير.

 

وكان مهرجان مالمو للسينما العربية، قد وزع جوائز أيام صناعة السينما، وجاءت جوائز ما بعد الإنتاج، كالتالي: جائزة خدمات إنتاجية بقيمة 10000 دولار أمريكي مقدمة من لفيلم "سيلڤيت" إخراج مينا نبيل إنتاج فادي عطاالله وخدمات إنتاجية بقيمة 10000 دولار أمريكي مقدمة لفيلم "لم تكن وحيدة" إخراج حسين الأسدي وإنتاج هوما غوبتا.

 

جائزة تصميم ومكساج صوت بقيمة 15000 دولار امريكي مقدمة لفيلم "نافذة على السماء" إخراج سارة عبيدي إنتاج إبتسام لعبيدي، وجائزة نقدية بقيمة 5000 دولار أمريكي لفيلم "نافذة على السماء" إخراج سارة عبيدي انتاج إبتسام لعبيدي.

 

فيما نال جائزة تصحيح ألوان بقيمة 20000 دولار أمريكي فيلم "نافذة على السماء" إخراج سارة عبيدي انتاج إبتسام لعبيدي، بينما نال جائزة توزيع عالمية تبدأ من 30000 دولار أمريكي لفيلم "نافذة على السماء" إخراج سارة عبيدي إنتاج إبتسام لعبيدي.

 

يذكر أن مهرجان مالمو للسينما العربية، يُمثل منصة عربية تُسهم في دعم التفاعل الثقافي وتبادل الخبرات والمعرفة، حيثُ تسعى هيئة الأفلام من خلال مشاركتها إلى إبراز مدى حرصها على الظهور في المحافل السينمائية، وتقديم الرواية السعودية السينمائية من مصدرها، وتمكين المواهب السعودية المتميزة مع الاستمرار في دعم قدراتهم الإبداعية، والتفاعل مع المجتمع السينمائي من مختلف أنحاء العالم، مما يُعزز من إيصال رؤية ورسالة الهيئة على صعيدٍ عالمي.

 

وتضمن البرنامج المعلن للأفلام المشاركة في المسابقات الرسمية 26 فيلماً (12 فيلما طويلا و14 فيلما قصيرا)، وهي من إنتاج 13 دولة عربية مع شراكاتٍ إنتاجية من 10 دولٍ أجنبية، علاوة على عروض المدارس والليالي العربية.

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