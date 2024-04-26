الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

كواليس تصوير كليب أغنية حكيم الجديدة "O'NaNaNa" (صور)

حكيم من كواليس تصوير
حكيم من كواليس تصوير أغنيته الجديدة O'NaNaNa

كشف النجم الشعبي حكيم، عن كواليس تصوير أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم “O'NaNaNa” والتي طرحها أمس عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون النجم حكيم في فيديو كليب أغنية “O'NaNaNa” مع فريق Masaka Kids Africana الإفريقي وقام بتصوير مشاهد الفيديو كليب بدولة أوغندا ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عدد من الصور التي توثق كواليس تصوير الأغنية والتي تفاعل معها عشاقه وجمهوره.

 

فريق  Masaka Kids Africana

وتتكون مجموعة Masaka Kids Africana من أطفال أفارقة من سن عامين فما فوق ممن الذي فقد أحد والديهم أو كليهما بسبب الدمار الذي خلفته الحرب والمجاعة والمرض.

واستطاع الفريق أن يجذب الأنظار في مختلف دول العالم وذلك بأعمالهم الغنائية والاستعراضية التي تمتاز بابتساماتهم الساحرة وألحانهم الأفريقية المبهجة مصحوبة بحركات رقص نابضة بالحياة.

 

آخر أعمال حكيم الغنائية

وأعاد النجم حكيم طرح أغنية “الصعيد يادولة” الفترة الماضية وذلك بعد أن طرحها في عام 2020 ضنت ألبومه الغنائية “الراجل الصح” وهي من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شبيسي، ومكساچ المهندس أحمد جودة.

وكانت آخر أعمال حكيم الغنائية أغنية بعنوان “واحد بس” من ضمن أغاني الصيف التي يطرحها حكيم الفترة الحالية وهي من كلمات إسلام كنكا وألحان كريم الصباغ وإسلام كنكا وتوزيع فلسطيني.

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النجم الشعبي حكيم حكيم O NaNaNa فيديو كليب أغنية “O NaNaNa” أغنية “O NaNaNa” Masaka Kids Africana فريق Masaka Kids Africana الإفريقي يوتيوب

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