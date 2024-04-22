الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

هاني شاكر يجري بروفة حفله الغنائي بدار الأوبرا (صور)

هاني شاكر والمايسترو
هاني شاكر والمايسترو مصطفى حلمي

أجرى مساء اليوم الفنان هاني شاكر بروفة غنائية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي وذلك على خشبة المسرح الكبير لدار الأوبرا استعدادا لحفله الغنائي المقرر إقامته في يوم 29 إبريل الجاري.

ومن المقرر أن يحيي هاني شاكر الحفل ضمن خريطة حفلات موسم الربيع وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا، برئاسة الدكتورة لمياء زايد يوم الإثنين المقبل في الثامنة مساء.

ويقدم خلاله هانى شاكر نخبة كبيرة من أعماله التي قدمها على مدار مشواره الفني ولاقت نجاحا ورواجا كبيرين بين الجمهور، بالإضافة إلى باقة من روائع الزمن الجميل منها: "يا أغلى اسم في الوجود، بحبك يا غالي، ح نعيش، كل ليلة، محتاجلك يا عمري، لما راح الصبر منه، مش بعتب عليك، أنت السبب، دعوة فرح، وعد مني، رسالة من تحت الماء، ماتهدديش، مشتريكي، معاك تحلو الدنيا، سألتك، لسة بتسألي، علي الضحكاية، أنا قلبي ليك، ويحيي، كدة برضو يا قمر".

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور حفل هاني شاكر وهي :

ـ دار الأوبرا غير مسؤولة عن التذاكر التى يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.

ـ تفتح الأبواب قبل ميعاد الحفل بساعة.

ـ عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية، ويلزم ارتداء البدلة كاملة "جاكيت كرافتة".

ـ غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

ـ ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ـ ممنوع التصوير.

ـ لا يوجد استرجاع أو استبدال التذاكر.

ـ يتم غلق أبواب قاعة العرض وغير مسموح بالدخول.

وطرحت تذاكر الحفل للجمهور عبر موقع تذكرتي وجاءت الأسعار مقسمة إلى 4 فئات الأولى بمبلغ 1500 جنيه، والثانية بمبلغ 1000 جنيه، أما الفئة الثالثة فجاءت بمبلغ 750 جنيها، والفئة الرابعة والأخيرة قيمتها 500 جنيه.

هاني شاكر النجم هاني شاكر المايسترو مصطفى حلمى الأوبرا دار الأوبرا المصرية خريطة حفلات موسم الربيع لمياء زايد

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