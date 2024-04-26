الجمعة 26 أبريل 2024
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فن

طريقة جلوس سلوى محمد على تثير الجدل بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (صورة)

سلوى محمد علي وسيد
سلوى محمد علي وسيد رجب من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أثارت الفنانة  سلوى محمد علي، الجدل خلال حضورها ماستر كلاس النجم سيد رجب المقام ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير المقام حاليا بمحافظة الإسكندرية.

وظهرت سلوى محمد علي، وهي جالسة على الكرسي بوضع الجلوس "التربيع" أمام الجمهور بشكل اعتبره رواد التواصل الاجتماعي غير لائق لمثل هذه الفعالية الرسمية.

 

وتعتاد الفنانة سلوى محمد علي دائما الظهور على طبيعتها في جميع الفعاليات الفنية التي تشارك خلالها، مما يجعل البعض يفسر الأمر بشكل غير لائق.

وسلمت الفنانة سلوى محمد علي، الفنان القدير سيد رجب جائزة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن مجمل مشواره الفني، وذلك خلال حفل افتتاح المهرجان .

يذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تتكون من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة آكت، أفلام مصر العالمية، محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.

المهرجان تقام فعالياته في الفترة من 25 وتستمر حتى 30 من شهر أبريل الجاري، وتتسع قائمة الأفلام لتشمل تشكيلة مختارة من أهم الإنتاجات العالمية والإقليمية والمصرية التي شاركت في أبرز المهرجانات السينمائية حول العالم، بجانب محاولة استكشاف أصوات جديدة من المواهب، وتتشكل اللجنة التحكيمية الدولية من: نجوى نجار، كاتبة - مخرجة فلسطينية، وناديا عليوات، منتجة وكاتبة سيناريو أردنية ، والفنانة كندة علوش، والمخرجة كوثر يونس وليلى بالرحومة من تونس.

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