السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

جمال العدل لـ"الدستور": المتحدة قدمت تسهيلات كثيرة للوسط الإنتاجى

جمال العدل
جمال العدل

أكد المنتج جمال العدل أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ بداية ظهورها وهي شركة مهمة وضخمة، وتشهد تطورًا بشكل دائم كل عام أكثر من العام السابق، مشيرًا إلى أنها وصلت هذا العام بموسم درامي كبير وضخم ومنوع، وتعاونت مع أغلب المنتجين ما أتاح الفرصة لتوسع التنوع بين الأعمال التليفزيونية ما بين الاجتماعي الذي يتضمن قضية هامة تخص المجتمع المصري والعربي، والتاريخي والكوميدي والشعبي المتحضر وغيرها من الأعمال المهمة.

 

وأضاف "العدل" في تصريحات لـ"الدستور"، أن الشركة المتحدة قدمت تسهيلات كثيرة للوسط الإنتاجي، خاصة أن مصر صاحبة الريادة في الفن، حيث بدأت إنتاج الدراما التليفزيونية في عام 1961، لذلك تعتبر الدراما لدينا عمرها أكبر من أي دول أخرى، لذلك تظل مصر دائمًا في الريادة خاصة أن هناك 100 مليون مصري بينهم مثقفون وكتاب ومفكرون ومخرجون وصناع، خاصة في وجود شركة في ضخامة المتحدة تستطيع أن تخرج منتجًا قويًا بتبنيها تلك المواهب القوية، مثلما كان دور التليفزيون المصري بمبنى التليفزيون "ماسبيرو".

 

وأكد، أنه في ظل وجود المتحدة استطاع الصناع إعادة الأعمال الدينية مثل "رسالة الإمام" لخالد النبوي العام الماضي، والتاريخية مثل "الحشاشين" هذا العام وفانتازيا مثل "جودر"، لافتًا إلى أنه ليست هناك شركة إنتاج تستطيع وحدها إنتاج مثل هذه الأعمال لضخامة إمكانياتها واحتياجها لرأسمال كبير لمساعدتها في الخروج بالشكل المطلوب مثلما حدث، مشيرًا إلى دور الدولة الذي تحقق خلال الأعوام الماضية بظهور المتحدة، خاصة أن الدراما ليست عاملًا للربح فقط ولكنها توعوية أكثر، متمنيًا تسليط الضوء على الأعمال الدينية والتاريخية في كل عام.

 

ولفت جمال العدل إلى أن الشركة المتحدة كانت حريصة على متابعة الأعمال الدرامية أثناء كتابتها وتصويرها بشكل دائم، وحضور كواليس التصوير لتلبية كل المتطلبات ودعمها بشكل كامل، مؤكدًا أن المتحدة شركة وطنية محترمة ومهمة جدًا.

المنتج جمال العدل العدل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة المتحدة للخدمات الإعلامية

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