الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

حلا شيحة تتهرب من سداد مستحقات مدير أعمالها.. والأخير يتقدم بشكوى ضدها

حلا شيحة
حلا شيحة

بدأت الفنانة حلا شيحة مرحلة جديدة من إثارة الجدل حولها، ولكن هذه المرة مع مدير أعمالها السابق علي عبدالرحمن، والذي تقدم بشكوى ضدها بنقابة المهن التمثيلية التي يرأسها الدكتور أشرف زكي.

وطالب علي عبدالرحمن خلال الشكوى التي تقدم بها، بالحصول على مستحقاته المالية المتفق عليها مع الفنانة حلا شيحة، بعد عودتها الأخيرة للمجال الفني، وتعاقدها على مسلسل "إمبراطورية ميم" والعديد من الأمور الفنية الأخرى، وهي الفترة التي عمل خلالها مديرًا لأعمالها، وفوجئ بعد انتهاء المسلسل بالتهرب من سداد مستحقاته المالية.

 

 

وقد تم الاتفاق بين الفنانة حلا شيحة ومدير أعمالها علي عبدالرحمن، على أن يتولى مسئولية إدارة أعمالها قبل عودتها من كندا، وبالتزامن مع قرار نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، على عودة حلا للتمثيل بعد اعتذارها عما بدر منها في أكثر من مناسبة حول آرائها المذبذبة حول الفن والوسط الفني، وهي الآراء التي أثارت جدلًا واسعًا، ورفضها عددًا كبيرًا من الفنانين.

جدير بالذكر أن حلا شيحة شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "إمبراطورية ميم" أمام النجم خالد النبوي، وبمشاركة نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عزالعرب، يارا عزمى، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.

الفنانة حلا شيحة حلا شيحه علي عبدالرحمن نقابة المهن التمثيلية أشرف زكي إمبراطورية ميم

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