الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بسبب دموية قلمه الحبر.. الملك تشارلز يتعاقد مع شركة أقلام فاخرة

الملك تشارلز وزوجته
الملك تشارلز وزوجته كاميلا

حصلت شركة Parker Pen، الشركة الأمريكية المعروفة بتصنيع أقلام الكتابة الفاخرة، على تأييد من  الملك تشارلز الثالث، للتعاقد، وذلك ضمن قائمة تضم 145 شركة حصلت على أمر تعيين ملكي في 12 مايو 2024، وفقًا لجمعية حاملي الضمان الملكي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار جاء بعد أن واجه الملك تشارلز، البالغ من العمر 75 عامًا، مشكلة في بداية عهده عندما واجه تسربا مع قلم حبر خلال حفل توقيع في أيرلندا الشمالية في سبتمبر 2022، أدى إلى اغراق يده بالحبر مما دفعه للعصبية، ووصف قلمه السابق بالدموي، بحسب مجلة people الأمريكية.

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وقد تمت إعادة تأكيد ثقة الملك في الشركة الحالية بعد مرور فترة من الزمن على تلك الحادثة، وايضًا بسبب غضبه من الحبرات الصغيرة.

وفقًا للتقارير، فإن الأمر الملكي لشركة Parker Pen يأتي في إطار تقدير العائلة المالكة للخدمات المستمرة التي تقدمها الشركة. ويشمل هذا التقدير مجموعة واسعة من القطاعات مثل الزراعة، والبناء، والصيانة، والملابس، والحفظ، والأغذية، والمشروبات، والسلع المنزلية، واللوازم المكتبية، والنقل، والتخزين.

 

الملك تشارلز قرار ملكي بكنجهام قلم حبر شركة فاخرة

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