الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عام من التتويج.. الجدول الزمنى لأهم الأحداث فى حياة الملك تشارلز بعد اعتلاء الحكم

تتويج الملك تشارلز
تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا

بمرور عام على تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا على حكم بريطانيا، تجسدت العديد من الأحداث والتحديات التي واجهت العائلة المالكة البريطانية خلال هذه الفترة الزمنية الهامة. 

بدأت الرحلة بتتويجهما في مراسم تاريخية تميزت بالفخامة والبروتوكول الملكي، لكنها لم تخلو من التحديات، بما في ذلك الأزمات الصحية والتحولات في الأدوار الملكية.

وفي هذا السياق، سنتتبع مجموعة من الأحداث الرئيسية التي شهدتها حياة الملك تشارلز وعائلته خلال هذا العام المميز.

التتويج الرسمي - مايو 2023

في 6 مايو من عام 2023، تم تنفيذ الخدمة التاريخية لتتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا في وستمنستر آبي. 

ولم يتم التتويج بعد وفاة الملكة إليزابيث مباشرةً؛ احترامًا لفترة الحداد، وكذلك لإتاحة الوقت للاستعداد للاحتفال.

التتويج في أسكتلندا - يوليو 2023

احتفلت أسكتلندا بتتويج الملك تشارلز وزوجته الملكة كاميلا في 5 يوليو 2023، حيث أُقيمت مراسم ملكية مهيبة في كاتدرائية سانت جايلز. 

وتضمنت المراسم موكبًا كبيرًا وعرضًا جويًا وتوزيع الجوائز والتشريفات التقليدية.

اضطرابات صحية - يناير وفبراير 2024

في يناير 2024، دخلت أميرة ويلز كيت ميدلتون المستشفى لإجراء عملية جراحية، تلتها إعلانات عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان في فبراير، وتم خضوع الملك لجراحة ناجحة وبدأ في استعادة صحته.

تبني الزوجة الملكية دورًا مهمًا - مارس 2024

بسبب تدهور حالة صحة الملك، تبنت الملكة كاميلا دورًا مهمًا في أداء المهام الملكية، مثل قيادة العائلة المالكة في حدث يوم الكومنولث في لندن وحضور قداس الفصح في قلعة وندسور.

إصدار العملة الورقية - أبريل 2024

لأول مرة منذ توليه العرش، تم إصدار عملة ورقية تحمل صورة الملك تشارلز في أبريل 2024.

و تم استقبال الملك في قصر باكنجهام لتلقي العملات الأولى التي تحمل صورته، مما أدى إلى رفع معنوياته ومعنويات الشعب أيضًا.

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