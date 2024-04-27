رامي جمال يشكر جمهوره لنجاح ألبومه الجديد "خليني أشوفك"

أعرب المطرب رامي جمال عن سعادته بنجاح ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل أسم “خليني أشوفك” وتصدر أغنية “بيكلموني” إحدى أغنيات الألبوم تريند رقم 1 بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” وذلك داخل دولتي مصر والمملكة العربية السعودية.

ونشر رامي عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام" صورة بوستر أغنية “بيكلموني” وعلق قائلا: “بيكلموني ترند ١ مصر والسعودية والكويت شكرا من قلب قلبي فعلا النجاح ده بسببكم انتم شكرا للصناع وكل القائمين علي الالبوم وشركتي وكل التيم بتاعي”.



وتعاون رامي جمال في أغنية “بيكلموني” مع كل من الشاعر الغنائي مودي نبيل والملحن فارس فهمي الموزع الموسيقي ومهندس الصوت وسام عبد المنعم، وعازف الجيتار أحمد حسين.

وتقول كلمات أغنية “بيكلموني”: “بيطمنونى الناس عليه بيكلمونى أخباره لسه بيوصلونى من قلبى ببعتله السلام وبيسألونى أيامه لسه بيوحشونى بالغالى لما يحلفونى انا ببقى متطمن أوام بيصبرونى كام صوره لينا يعوضونى عن طول غيابه عن عيونى مبقتش متحمل حرام وف بالى كلام جوايا بشيله ونفسى أحكيله ونرجع زى زمان انا عيشت أدعيله ولسه باقيله بجد ف قلبى مكان معرفش ظروفه ولما ها أشوفه اللهفه عليا تبان شاهده الأيام وسنين إخلاصى دى على أحساسى وعمره عليا ما هان مانسيتش دقيقه ب أى طريقه ونفسى أرجعله عشان حنيت ف غيابه وقلبى اهو سابه محسش أى أمان بيأكدولى عنى أن سألهم هايقولولى طول بعده انا عايش ب طولى والأسم اهو عايش والسلام وبيوعدونى وانا نفسى بس يريحونى وفى مره صوته يسمعونى و أهم حاجه يكون تمام”.

ألبوم رامي جمال الجديد

ويتضمن ألبوم "خليني أشوفك" لرامي جمال 15 أغنية وهي كل من: "خليني أشوفك، وبقول وأكدب، وبضيع وقت، وفستانك أبيض، وأوقات، وقلبي خام، وأهو سوء تفاهم، وبيكلموني، وهنسى اسمك، وذكريات هوانا، وقولي آه، وشاهد الله، وإنت مين، وعادي أنساك".