شريف منير يروج لفيلم "السرب" بصور جديدة من الكواليس

روج الفنان شريف منير للفيلم السينمائي الجديد "السرب"، والذي يشارك في بطولته والمقرر عرضه يوم الأربعاء المقبل بجميع دور العرض السينمائي بجمهورية مصر العربية.

ونشر شريف منير عددا من الصور لشخصيته التي يجسدها خلال أحداث فيلم "السرب" وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام" ظهر فيها داخل القاعدة الجوية للجيش المصري وعلق على الصور قائلا: "من فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر.. دم المصريين خط أحمر".

وقال "منير" في تصريحات سابقة لـ"الدستور" إن التدريب على عمليات الاقتحام من أصعب المشاهد التي تم تنفيذها، حيث شعر كل أبطال الفيلم أنهم بالفعل جزء من القوات المسلحة وسلاح الطيران، وأنهم ينفذون بالفعل عملية عسكرية.

وأضاف أنه فخور بالعمل في فيلم "السرب" لأنه يعشق تراب هذا البلد، ولا يتردد لحظة واحدة في خدمته، كما أنه لا يتردد في قبول أي دور في أي عمل وطني مهما كان حجمه.

ووجه منير الشكر للشركة المتحدة وشركة سينرجي على تذليل كل العقبات أمام فريق عمل الفيلم؛ ليخرج بصورة مشرفة تليق بمصر.

قصة فيلم السرب

تدور قصة فيلم "السرب" حول الضربة الجوية المصرية لمواقع تنظيم داعش الإرهابي، وتدمير 13 موقعًا له بنسبة كاملة، ويتطرق الفيلم إلى الشئون الداخلية وتكوين الجماعات الإرهابية وكيف يفكرون؟ ولم يتطرق الفيلم إلى تلك الجماعات في ليبيا فقط، بل تمتد إلى بعض الدول العربية الأخرى التي يوجد بها التنظيم، مثل العراق، وارتباط أذرع جماعة داعش ببعضها في أكثر من دولة لأهداف تدميرية وتخريبية فقط، وإثارة الرعب والذعر في نفوس المواطنين، وليس دفاعًا عن الدين الإسلامي كما يدّعون.

يتناول الفيلم قضية الإرهاب بصورة شاملة تكشف عن خباياه، ويتصدى لوقائع وتعريفات حول الإرهاب ومسمى الهوية والتضحيات من أجل الوطن والثأر، ورسائل أخرى يعمل عليها المؤلف.

أبطال فيلم "السرب"

فيلم "السرب" بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.