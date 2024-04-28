الثلاثاء.. دينا الشربيني ضيفة لميس الحديدي

يستضيف برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، الفنانة دينا الشربيني، وذلك في حلقة يوم الثلاثاء المقبل.

تتحدث دينا الشربيني خلال الحوار عن كواليس أحدث أعمالها التي تم عرضها في الموسم الرمضاني المنصرم، مسلسل "كامل العدد +1"، وكذلك فيلمها الأحدث "شقو"، بالإضافة إلى الجديد الذي تستعد لتقديمه خلال الفترة المقبلة.

تكشف الفنانة كذلك عن أبرز التحديات التي واجهتها خلال مشوارها الفني وتفاصيل أعمالها التي قدمتها، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

فيلم شقو

ويشارك في بطولة فيلم "شقو"، بجانب النجم عمرو يوسف، كل من النجم محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل، عباس أبوالحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

قصة مسلسل كامل العدد +1

تقع أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة، في إطار عائلي اجتماعي لايت، وهو من المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومع كثرة الأولاد التي ترعاهم دينا الشربيني وزوجها، تبدأ المشكلات والمواقف الطريفة وحتى علاقة الآباء بالأبناء بشكل واقعي، يمثل الجيل الجديد من الأطفال وتحدياتهم في المدرسة وكيفية تكوين الصداقات، وتحديات أخرى تتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت تغزو جميع البيوت المصرية.

أبطال مسلسل كامل العدد +1

يضم مسلسل كامل العدد +1، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوي.