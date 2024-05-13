نهاية مأساوية لسائق تدخل للدفاع عن شاب في مشاجرة بالمعصرة.. وقرار من النيابة

«كان بيدافع عن غيره في مشاجرة فمات هو».. كانت هذه واقعة مقتل سائق «توك توك» تدخل لنجدة شاب في مشاجرة فانقلب الحال وتحول هو لضحية، في منطقة المعصرة وعقب تحقيقات موسعة قررت النيابة إحالة المتهم لمحكمة الجنايات.

مشاجرة في الشارع

مشاجرة في الشارع، وأثناء مرور سائق توك توك صدفة حاول التدخل لفض المشاجرة وخاصة عندما وجد الطرف الثاني الذي يتعدى على الآخر هو أحد معارفه فتدخل لمنعه من التشاجر وإصابة الأخر خوفًا عليه ولكن طعنة نافذة أصابته وعندما حاول الأهالي نقله للمستشفى كان لفظ أنفاسه الأخيرة.

اعترافات المتهم: على علاقة بالضحية

قال المتهم أنه يعرف الضحية وصديق له وعندما تدخل لفض المشاجرة كان يحدثه بالتوقف حتى لا يصاب الآخر بضرر خوفًا عليه لكن طعنته دون وعي ولم أكن أقصده هو ولكن الأخر تفادى الضربه فجاءت فيه وحاول إنقاذه لكنه توفى في الحال.

وأكد أن المتهم حسن السمعة وطيب ويحب كل الناس وينصر الضعيف وأنه توفى نتيجة لشهامته حيث أنه اعتاد عدم التشاجر ولا يحب أن يرى مشاجرات.

أقوال شهود العيان

وقال شهود العيان أن المجني عليه يعمل في الموقف أول الشارع ومن المنطقة أن أثنين من معارفه كانا يتشاجران فتدخل لفض التشاجر بينهما محاولا منع كليهما من الإصابات ولكن أمر الله نفذ وتوفى هو خلال مدافعته عن الضعيف لنصرته.

و قررت حبس المتهم لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها، كما أمرت بدفن جثمان المجني عليه، وطلبت من ضباط المباحث التحريات حول الواقعة، وعقب تحقيقات موسعة واستلام تقرير الصفة التشريحية تمت إحالة المتهم للجنايات.