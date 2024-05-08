مسجل خطر وراء مقتل ميكانيكى خلال مشاجرة بالمنوفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الباجور بالمنوفية من أحد المستشفيات باستقبال جثة ميكانيكي وبها جرح طعني.

وقالت الداخلية: إنه بالفحص وبسؤال شقيقه اتهم أحد الأشخاص- له معلومات جنائية- بالتعدي على شقيقه بسلاح أبيض فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وذلك خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات سابقة حول ملكية قطعة أرض زراعية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشُار إليه واتهم شقيق المتوفى بالتعدي عليه وإحداث إصابته بإصابات متفرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.