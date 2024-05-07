ضبط 9 قضايا اتجار في المخدرات بـ3 محافظات

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمديريات أمن أسوان ودمياط والإسكندرية حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية.

أسفرت الحملات التي قادها قطاع الأمن العام في مديرية أمن أسوان، عن ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم 8.700 كيلو جرام لمخدر الحشيش و5 كيلو جرام لمخدر البانجو بحوزة 3 متهمين لإثنين منهم معلومات جنائية، كما تم ضبط سلاحين ناريين عبارة عن 2 فرد محلى وطلقة وتنفيذ 686 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفي دمياط، تم ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضبط خلالهم 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش و9.500 كيلو جرام لمخدر البانجو و5.500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو وكمية لمخدر الهيروين و4 فرد محلي وعدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية

وفي الإسكندرية ضبطت قوات الأمن قضيتي اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهما كمية لمخدر الحشيش بحوزة متهمين، كما تم ضبط قضيتي أسلحة بيضاء ضُبط خلالهما قطعتي سلاح أبيض بحوزة متهمين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.