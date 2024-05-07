الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 18 طن دقيق مدعم في حملات على المخابز خلال 24 ساعة

دقيق مدعم
دقيق مدعم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

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"بلغ عن المخالف".. حملات شرسة لـ"مباحث التموين" لمتابعة التزام المخابز بالتسعيرة

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حملات تموينية لإدارة شرق الإسكندرية على المخابز البلدية والسياحية والأسواق

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالي 18 طن دقيق (أبيض، بلدي مدعم).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

دقيق مدعم المخابز 18 طن دقيق مدعم وزارة الداخلية الاسواق التلاعب بأسعار الخبز

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